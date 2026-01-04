Ричмонд
Рубио: США не позволят другим странам воспользоваться Венесуэлой

Соединенные Штаты не позволят другим государствам использовать Венесуэлу в качестве «оперативного хаба». С таким заявлением в воскресенье, 4 января, выступил госсекретарь США Марко Рубио.

— Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб, — сказал он в интервью NBC News, опубликованном на YouTube-канале.

3 января президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

В частности, глава Белого дома заявил, что после захвата Николаса Мадуро США возьмут управление Венесуэлой на себя и будут сохранять его до тех пор, пока не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Трамп подчеркнул, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.

Мадуро и его супруга Силия Флорес, как выразился Трамп, «предстанут перед американским правосудием». Глава Белого дома обвинил президента и первую леди Венесуэлы в «наркотерроризме» против граждан США. Саму операцию, которую провели американские военные, президент США назвал «чрезвычайной военной операцией». Главной целью был именно захват Мадуро. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. По словам Трампа, благодаря успеху миссии Вашингтону удалось перекрыть поставки сразу 97 процентов наркотиков в страну.

