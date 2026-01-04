Ричмонд
Венгрия отказалась поддержать заявления Каи Каллас по ситуации в Венесуэле

Заявление ЕС по ситуации в Венесуэле подписали 26 стран.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия не поддержала коллективное заявление Евросоюза по Венесуэле, став единственной страной ЕС, занявшей такую позицию. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас призывало уважать волю венесуэльского народа. Также в нем говорилось о необходимости бороться с преступностью, соблюдая международное право.

Документ поддержали 26 государств-членов Евросоюза. Таким образом, Венгрия оказалась в полном одиночестве, отказавшись присоединиться к общей позиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении удара по Венесуэле. По его словам, Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

Министерство иностранных дел России выразило солидарность с венесуэльским народом. В ведомстве заявили, что крайне встревожены сообщениями о насильственном вывозе Мадуро.

Российская сторона призвала освободить президента Венесуэлы и его жену. Также Москва выступила за недопущение дальнейшей эскалации напряженности вокруг этой страны.

