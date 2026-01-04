Венгрия отказалась поддержать заявления Каи Каллас по ситуации в Венесуэле

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас призывало уважать волю венесуэльского народа. Также в нем говорилось о необходимости бороться с преступностью, соблюдая международное право.
Документ поддержали 26 государств-членов Евросоюза. Таким образом, Венгрия оказалась в полном одиночестве, отказавшись присоединиться к общей позиции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении удара по Венесуэле. По его словам, Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.
Министерство иностранных дел России выразило солидарность с венесуэльским народом. В ведомстве заявили, что крайне встревожены сообщениями о насильственном вывозе Мадуро.
Российская сторона призвала освободить президента Венесуэлы и его жену. Также Москва выступила за недопущение дальнейшей эскалации напряженности вокруг этой страны.