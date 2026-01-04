Панда Катюша из Московского зоопарка съела подаренные ей бамбуковые санки

Ранее в Московском зоопарке гималайский медведь Вася, изъятый у контрабандистов в 2022 году, впервые за три года впал в полноценную зимнюю спячку, что стало финальным подтверждением успеха реабилитационной программы. Вместе с Васей сейчас спят и другие медведи — Бефана, Бабуля, Аладдин и бурый медведь Гром. Для подготовки к спячке с августа животным увеличивали рацион, добавляя орехи, рыбу и сухофрукты, чтобы накопить жир.