Панда Катюша из Московского зоопарка съела подаренные ей бамбуковые санки

Панде Катюше преподнесли бамбуковые санки. Подарок ей понравился, и она решила попробовать его на вкус. Об этом рассказала пресс-служба Московского зоопарка.

Источник: Life.ru

Панда Катюша из Московского зоопарка съела подаренные ей бамбуковые санки. Видео © Telegram / Московский зоопарк.

«А Катюше подарили саночки! Как раз по погоде — к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды», — поделились в зоопарке.

Ранее в Московском зоопарке гималайский медведь Вася, изъятый у контрабандистов в 2022 году, впервые за три года впал в полноценную зимнюю спячку, что стало финальным подтверждением успеха реабилитационной программы. Вместе с Васей сейчас спят и другие медведи — Бефана, Бабуля, Аладдин и бурый медведь Гром. Для подготовки к спячке с августа животным увеличивали рацион, добавляя орехи, рыбу и сухофрукты, чтобы накопить жир.

