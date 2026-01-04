Минск вошел в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни

Города в данном рейтинге расположены по убыванию — от самых затратных до самых недорогих. Так, белорусская столица в списке занимает на 411-е место из 479. Эта позиция свидетельствует о невысоком уровне повседневных расходов по сравнению с большинством мировых мегаполисов.