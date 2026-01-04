Ричмонд
Минск вошел в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга сервиса Numbeo.

Международный аналитический сервис Numbeo в начале 2026 года обновил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. При составлении списка учитываются такие показатели, как стоимость продуктов питания, ресторанов, арендной платы, покупательная способность населения. В основе списка лежит сравнение повседневных расходов с Нью-Йорком, принятым за эталон по стоимости жизни.

Города в данном рейтинге расположены по убыванию — от самых затратных до самых недорогих. Так, белорусская столица в списке занимает на 411-е место из 479. Эта позиция свидетельствует о невысоком уровне повседневных расходов по сравнению с большинством мировых мегаполисов.

В верхней части списка находятся шесть швейцарских городов: Цюрих, Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн, где стоимость жизни выше, чем в Нью-Йорке, расположившемся на 7-й строчке. -0-