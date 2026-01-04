Соединённые Штаты не допустят, чтобы Венесуэла стала опорной базой для геополитических противников Америки. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
Рубио пояснил, что главная задача Вашингтона — не дать России, Китаю и Ирану использовать эту страну в своих интересах. Он также упомянул о кубинских разведчиках, которые, по его мнению, влияют на ситуацию в Венесуэле.
Госсекретарь добавил, что США не нуждаются в венесуэльской нефти, так как сами обладают достаточными запасами. Однако Вашингтон стремится помешать враждебным государствам получить контроль над нефтяной отраслью страны.
По словам Рубио, доходы от продажи нефти должны идти на помощь венесуэльскому народу, а не правящей элите. Это является одной из ключевых целей политики США в данном регионе.
Действия США вызвали резкую критику со стороны ряда стран, включая Россию и Китай. Российский МИД потребовал от Вашингтона немедленно освободить президента Николаса Мадуро и его супругу, а также дать объяснения по поводу сложившейся ситуации.