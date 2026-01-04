Литва и Латвия устанавливают причину повреждения морского кабеля между странами

Литва и Латвия сообщили о повреждении морского кабеля между двумя этими странами. Речь идёт об участке кабеля между расположенным в Латвии городом Лиепая и литовским посёлком Швентойи, информирует национальный центр Литвы по управлению кризисами.
«Поддерживаем с коллегами из Латвии необходимые контакты, обмениваемся собранными данными, однако пока инцидент расследуется, информация о его возможных причинах огласке не подлежит», — сказано в распространённом ведомством релизе.
С латвийской стороны факт повреждения кабеля подтвердила глава правительства Эвика Силиня.
«Оптоволоконный кабель, принадлежащий частной компании, был поврежден в Балтийском море», — сказала премьер-министр агентству Reuters.
Ранее финская береговая охрана задержала корабль, который подозревают в повреждении подводного кабеля для связи в Финском заливе.
Напомним, в 2025 году после нескольких инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском эксперты назвали возможный сценарий, по которому это могло происходить.