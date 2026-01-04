Арсенал оружия обнаружили в киевской квартире друга Зеленского Миндича

Арсенал оружия нашли при обысках квартиры фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в нескольких украинских СМИ.
— В одной из киевских квартир фигуранта скандала Тимура Миндича по улице Гусовского во время проверки правоохранителями был обнаружен арсенал огнестрельного оружия, — цитирует сообщение ТАСС.
Среди находок — пистолет чешского производства CZ P-10, карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС», а также ружье «Remington 870».
Ранее бизнесмен, известный как «кошелек» главы Украины Владимира Зеленского, поделился, что после побега ему редко удается связаться с президентом государства.
Самого предпринимателя до этого заметили в Израиле. Корреспондент издания «Украинская правда» подтвердил, что его коллеги смогли подтвердить пребывание Миндича на территории страны.
19 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* также сообщил, что в отношении Миндича возбудили еще одно уголовное дело — по статье о государственной измене.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.