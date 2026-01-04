Гипнолог Кузнецов заявил, что воздействовать на человека против его воли нельзя

Кузнецов отметил, что гипнозу в той или иной степени поддаются почти все люди. В качестве примера он привёл свою работу по кодированию от зависимостей, а также массовые выступления, во время которых сотни зрителей под внушением «видели», как он парит над сценой, хотя физически этого не происходило. Специалист подчеркнул, что принудительное лечение или воздействие неэффективно.
«Надо, чтобы у человека было желание, а не так, что его насильно привели лечиться», — приводит слова эксперта «Постньюс».
Ранее ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, как под влиянием гипноза заговорил на испанском. По словам звезды, в 12 лет профессор-гипнолог Райков ввёл его в транс, после чего мальчик нарисовал детальный план взятия средневековой крепости и говорил на чистом испанском языке, которого не знает до сих пор.
