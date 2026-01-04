Гипнолог Кузнецов заявил, что воздействовать на человека против его воли нельзя

Кузнецов отметил, что гипнозу в той или иной степени поддаются почти все люди. В качестве примера он привёл свою работу по кодированию от зависимостей, а также массовые выступления, во время которых сотни зрителей под внушением «видели», как он парит над сценой, хотя физически этого не происходило. Специалист подчеркнул, что принудительное лечение или воздействие неэффективно.