WP: Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка в понедельник

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими военными и вывезенный в Соединённые Штаты, предстанет перед судом в понедельник 5 января. Об этом информирует издание Washington Post.
«Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника», — сказано в публикации. Это соответствует 20.00 по московскому времени.
Предполагается, что обвинения Мадуро зачитает окружной судья Элвин Хеллерштейн, известный тем, что работал над рядом крупных резонансных дел.
Накануне США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. В ходе операции президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты.
При этом США обвиняют Мадуро в организации наркотрафика, чтобы якобы узаконить атаку.
В Министерстве иностранных дел России назвали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.
При этом Китай назвал захват Мадуро нарушением международного права. Пекин потребовал освободить президента Венесуэлы и начать диалог по сложившейся ситуации.