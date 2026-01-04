Ричмонд
Киркоров рассказал, почему именно Баскова он считает своим лучшим другом

Певец Филипп Киркоров заявил, что уже 25 лет поддерживает близкие дружеские отношения с Николаем Басковым. По его словам, это, вероятно, единственный пример такой длительной и крепкой дружбы между артистами, который он может привести из своей карьеры.

Источник: Life.ru

В эфире шоу «Натальная карта» Киркоров с юмором рассказал о ключевых качествах друга: «У него всегда можно денег взаймы взять. Коля никогда не откажет. Он очень хороший, добрый, талантливый и богатый».

Когда ведущие связались с самим Басковым, тот подтвердил близость их отношений, но отметил, что в них случаются и конфликты. При этом Николай добавил, что из уважения к старшему по возрасту Киркорову обычно не отвечает ему в ходе ссор.

Ранее Киркоров показал шрам после ожога, полученного во время выступления в Санкт-Петербурге. Напомним, что на концерте в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. Он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение шло не слишком гладко. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза. Киркорову даже пришлось отменить тур по югу России из-за травмы.

