ВС РФ отразили атаку более 40 украинских беспилотников

ПВО сбила 41 украинский БПЛА. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

ПВО защитила небо над российскими регионами от беспилотников.

«В течение трёх часов средствами противовоздушной обороны над территориями нескольких регионов России было перехвачено и уничтожено 41 воздушная цель. Все они идентифицированы как украинские беспилотные летательные аппараты: 14 — над территорией Курской области, семь — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть — над территорией Рязанской области, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями, три — над территорией Владимирской области, два — над Тверской, один — над территорией Воронежской области», — написало военное ведомство в официальном telegram-канале.

