Лурье не знает, передаст ли Долина ей квартиру

Полина Лурье, которая приобрела квартиру у Ларисы Долиной и вынуждена была полтора года судиться с певицей, не знает, передаст ли Долина ей жильё 5 января, как было оговорено ранее. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет — мы пока такой информацией не располагаем», — сказала юрист агентству ТАСС.
Ранее адвокат Долиной заявила, что артистка освободить жильё до 5 января 2026 года.
Напомним, Долина отказалась отдавать квартиру добросовестному покупателю Полине Лурье, мотивируя это тем, что сама стала жертвой мошенников. На сторону Долиной встали суды ряда инстанций. В декабре коллегия Верховного суда по делу Долиной-Лурье закончилась сенсацией: судьи отменили решения судов нижестоящих инстанций и оставили право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье.
После этого Долина заявила, что хочет взыскать с Лурье платежи по ЖКУ за полтора года.