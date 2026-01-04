Лурье не знает, передаст ли Долина ей квартиру

Полина Лурье, которая приобрела квартиру у Ларисы Долиной и вынуждена была полтора года судиться с певицей, не знает, передаст ли Долина ей жильё 5 января, как было оговорено ранее. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.