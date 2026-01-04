Ричмонд
Депутат Немкин рассказал о новом виде мошенничества в WhatsApp*

Аферисты рассылают россиянам на WhatsApp* сообщения о необходимости пройти верификацию аккаунта, а также установить обновление. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

— Ограничение работы WhatsApp* стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники. Злоумышленники начали эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным, — уточнил он.

По его словам, мессенджер активно используется аферистами. Несмотря на это, ответственность за риски во многом лежит на самой платформе.

—В отличие от российских платформ, где выстроены каналы реагирования и профилактики, здесь интересы пользователей явно не в приоритете, — цитирует Немкина РИА Новости.

Российские банки, в свою очередь, начали перепроверять у клиентов крупные покупки на маркетплейсах. Гражданам приходит уведомление, что «операция отклонена во избежание мошенничества».

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.