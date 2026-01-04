Депутат Немкин рассказал о новом виде мошенничества в WhatsApp*

Аферисты рассылают россиянам на WhatsApp* сообщения о необходимости пройти верификацию аккаунта, а также установить обновление. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.