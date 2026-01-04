Рубио: Венесуэлу нельзя превращать в «хаб операций» для РФ, Ирана и КНР

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб операций» якобы для Российской Федерации, Ирана и Китайской Народной Республики.
«Нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в оперативный центр для Ирана, России, движения “Хезболла”, Китая, а также для кубинских агентов разведки, которые контролируют эту страну. Этого нельзя допустить», — сказал он.
Высказывание прозвучало в интервью американскому телеканалу NBC.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.
Ранее сообщалось, что МИД РФ обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.