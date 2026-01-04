Ричмонд
Рубио: Венесуэлу нельзя превращать в «хаб операций» для РФ, Ирана и КНР

Госсекретарь Марко Рубио после захвата Мадуро заявил, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб операций» якобы для РФ, Ирана и КНР.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб операций» якобы для Российской Федерации, Ирана и Китайской Народной Республики.

«Нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в оперативный центр для Ирана, России, движения “Хезболла”, Китая, а также для кубинских агентов разведки, которые контролируют эту страну. Этого нельзя допустить», — сказал он.

Высказывание прозвучало в интервью американскому телеканалу NBC.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше