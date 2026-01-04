Самолет Airbus готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Срочная новость.
Рейс Airbus, летящий из Египта в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, произошло задымление в багажном отсеке. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
