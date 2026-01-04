Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Airbus готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Рейс Airbus, летящий из Египта в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, произошло задымление в багажном отсеке. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Срочная новость.

Рейс Airbus, летящий из Египта в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, произошло задымление в багажном отсеке. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.