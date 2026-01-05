Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Православная церковь 5 января вспоминает святого Федула. В народе празднуют Федулов день. В указанный день принято узнавать про холодный июль.
Что нельзя делать 5 января.
Не рекомендуется 5 января пользоваться острыми предметами. Считалось, что полученная рана будет заживать на протяжении всего года. Под запретом проведение генеральной уборки. Предки верили, что можно потревожить Домового.
Что можно делать 5 января.
По традиции, было принято большое количество времени уделять домашним животным. К примеру, их кормили печеньем, в форме животных и птиц, которое выпекали специально к 5 января.
Согласно приметам, снег предсказывает холодный и дождливый июле. В том случае, если будет ветреная погода, то ждали богатого урожая.
Тем временем певец Сосо Павлиашвили отреагировал на объявление Года белорусской женщины.
Ранее белорусский певец Александр Солодуха рассказал, как пережил страшную аварию, в которую попал со своими сыновьями: «Наверное, Господь Бог вот так распорядился и сказал сверху: “Вам еще рано”.
А еще белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса с победы начали турнир пар в Брисбене: «Сабадоса вернулась».