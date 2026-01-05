В МВД рассказали, почему нельзя сообщать незнакомцам данные паспорта и СНИЛС

Передавать незнакомым людям паспортные данные, номера СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения категорически нельзя. Об этом в воскресенье, 4 января, предупредили в пресс-службе МВД.
Полученную информацию аферисты могут использовать для взлома паролей и последующей кражи личных данных человека.
К серьезным последствиям приводит даже случайное разглашение определенной информации. Среди них — утечка персональных данных, хищение средств или незаконное использование информации.
— Нельзя передавать: документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» — прямой путь к краже, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в МВД отметили, что осторожность должна распространяться и на различные коды доступа — одноразовые пароли из уведомлений.
— Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях, — подытожили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве также рассказали, что мошенники часто обманывают граждан, публикуя объявления о финансовых услугах, легкой работе и предложениях от коммунальных служб.