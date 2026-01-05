Потехе — каждый час: «Известия» выбрали лучшие видеоигры 2025 года

Самые значимые, обсуждаемые, провокационные и оригинальные. Здесь те релизы 2025 года, которые определяли повестку индустрии, влияли на жанры, технологии и пользовательские ожидания, а также отражали ключевые тренды мирового игрового рынка. В итоговый список вошли как долгожданные продолжения культовых серий, так и новые проекты, сумевшие стать событиями в масштабах всей отрасли. Новогодние каникулы — отличное время, чтобы выбрать из нашего списка то, что вы пропустили, и сыграть в это немедленно: современные консольные и компьютерные хиты могут отнять не одни сутки, но и запомнятся они надолго, если не навсегда. Как говорится: назвался джойстиком — полезай.
Clair Obscur: Expedition 33.
Французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала одной из самых обсуждаемых новинок 2025 года. Проект привлек внимание необычной художественной стилистикой, философским сюжетом и экспериментальным подходом к пошаговым боям. Отдельно запомнилась магия числа 33 — именно столько людей работало над игрой, а спустя 33 дня после выхода совокупные продажи составили 3,3 млн копий.
Нас, как и прочих геймеров по всему миру, подкупили зрелый тон повествования и смелость авторов. А сама игра стала примером того, как европейские студии всё увереннее конкурируют с японскими и американскими разработчиками в жанре RPG. Президент Франции лично и, кстати, многократно хвалил работу разработчиков, покинувших стены уютной компании Ubisoft ради возможности создать проект-высказывание, установивший целую серию мировых рекордов.
Dispatch.
Тактическая стратегия Dispatch, спрятанная в формат интерактивного кино про супергероев, стала одним из главных открытий года. Проект предложил нестандартный взгляд на управление кризисами, совместив элементы симулятора, нарративной драмы и классической тактики. Геймеры высоко оценили сценарную глубину, работу с моральным выбором и продуманную систему последствий, где каждое решение отражается на дальнейшем развитии истории.
Dispatch часто называют примером того, как «умные» игры могут быть коммерчески успешными, не упрощая содержание. Отдельные лучи благодарности — голливудской звезде Аарону Полу, который подарил главному герою голос и тем самым стал частью индустрии видеоигр и интерактивных развлечений.
Hollow Knight: Silksong.
Один из самых ожидаемых релизов последних лет оправдал все ожидания. Hollow Knight: Silksong сохранила философию оригинала, но заметно расширила масштабы мира, сложность боевой системы и вариативность прохождения. Игра вновь подтвердила статус жанра метроидвании как одного из самых живых и востребованных в инди-сегменте, а ее высокие оценки стали редким случаем консенсуса между критиками и игроками.
Hades 2.
Продолжение хита от Supergiant Games не пошло по пути простого повторения формулы. Hades 2 значительно углубила мифологический контекст, переработала боевую механику и сделала акцент на долгосрочном прогрессе. Проект стал примером того, как сиквел может быть одновременно более сложным, более доступным и более насыщенным с точки зрения нарратива. Высокий метарейтинг закрепил за игрой статус одного из главных релизов года.
Absolum.
Экшен-RPG Absolum выделилась на фоне конкурентов благодаря мрачному визуальному стилю и акценту на исследование мира. Проект получил высокие оценки за атмосферу, дизайн уровней и продуманную боевую систему, ориентированную на тактическое мышление, а не на скорость реакции. Absolum часто называют игрой для вдумчивого игрока, что не помешало ей добиться широкой популярности. В том числе благодаря сногсшибательному саундтреку, над которым работал легендарный композитор Мик Гордон.
Death Stranding 2.
Новый проект, пожалуй, самого известного в мире геймдизайнера Хидео Кодзимы вновь стал событием далеко за пределами игровой индустрии. Death Stranding 2 развивает идеи оригинала, делая больший упор на социальные связи, кооперативные механики и философское осмысление мира после катастрофы. Несмотря на полярные реакции части аудитории, критики сошлись во мнении, что это один из самых авторских и амбициозных релизов года.
Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei продолжила линию высокобюджетных исторических экшенов, предложив игрокам новый регион, более глубокую боевую систему и усовершенствованную постановку. Проект получил высокие оценки за визуальное исполнение, внимание к деталям и уважительное отношение к культурному контексту. Игра укрепила позиции жанра кинематографичных экшенов как одного из ключевых драйверов рынка.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
Возвращение тактической классики в лице Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles стало одним из самых значимых событий года для поклонников жанра. Проект не только бережно переосмыслил оригинал, но и адаптировал его для современной аудитории, сохранив сложную политическую интригу, многоуровневую боевую систему и характерную для серии философскую глубину.
По мнению нашей редакции, релиз стал редким примером ремастера, который не просто обновляет визуальную часть, но и возвращает интерес к тактическим RPG как к самостоятельному и актуальному направлению. Приятно видеть, что серия Final Fantasy сохраняет выдержку и актуальность даже спустя 38 лет после дебюта.
Escape from Tarkov.
Escape from Tarkov в 2025 году окончательно закрепила за собой статус одного из самых влиятельных онлайн-проектов десятилетия. Обновления, масштабные переработки систем и постепенное движение к финальному видению разработчиков позволили игре выйти за рамки нишевого хардкорного шутера. Tarkov продолжает формировать стандарты для жанра экстракшн-шутеров, влияя на дизайн, экономику и подход к риску и награде во множестве других проектов.
Высокие оценки профильных изданий и стабильный интерес аудитории подтверждают: проект стал важной точкой роста для всей индустрии. Для россиян он дополнительно важен еще и тем, что львиная доля разработчиков родом из РФ.
Год рекордных оценок.
По мнению аналитиков, ушедший год запомнится не только отдельными громкими релизами, но и общим уровнем качества. Количество игр с метарейтингом выше 85 баллов стало одним из самых высоких за последние десятилетия. Это свидетельствует о зрелости индустрии, росте требований аудитории и способности разработчиков сочетать коммерческий успех с художественными и технологическими амбициями.
Итоги 2025 года наглядно показали всем нам: видеоигры окончательно утвердились как одна из ведущих форм современной культуры, где крупные бюджеты, авторское высказывание и технологические инновации всё чаще работают вместе, а не против друг друга. Хочется верить, что в 2026 году магия продолжится — но об этом расскажет материал «Гейм не овер: какие популярные видеоигры появятся в России в 2026 году».