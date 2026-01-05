Потехе — каждый час: «Известия» выбрали лучшие видеоигры 2025 года

Самые значимые, обсуждаемые, провокационные и оригинальные. Здесь те релизы 2025 года, которые определяли повестку индустрии, влияли на жанры, технологии и пользовательские ожидания, а также отражали ключевые тренды мирового игрового рынка. В итоговый список вошли как долгожданные продолжения культовых серий, так и новые проекты, сумевшие стать событиями в масштабах всей отрасли. Новогодние каникулы — отличное время, чтобы выбрать из нашего списка то, что вы пропустили, и сыграть в это немедленно: современные консольные и компьютерные хиты могут отнять не одни сутки, но и запомнятся они надолго, если не навсегда. Как говорится: назвался джойстиком — полезай.