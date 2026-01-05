Разгрузочный день и День бойскаутов: какие праздники отмечают в России и мире 5 января

Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. В это время уходят тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, Некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1 января.