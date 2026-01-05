Разгрузочный день и День бойскаутов: какие праздники отмечают в России и мире 5 января

В мире и в России в понедельник, 5 января, отмечают интересные и необычные праздники, связанные с разными сферами общественной жизни. В эту дату отмечают Международный день бойскаутов, Международный разгрузочный день и Туциндан.
Международный день бойскаутов.
Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» долгое время ассоциировалось с молодежным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.
Дело в том, что Скаутское движение, действительно появившееся на Западе, получило распространение и в России, правда, в дореволюционный период. Позднее оно было запрещено, а на смену ему в качестве одного из элементов молодежной политики пришла пионерская организация. Основным отличием ее от скаутского движения стала политическая составляющая, вокруг которой и строились принципы пионерии.
Возвращение скаутского движения в Россию произошло в 1990 году. Эпоха политических перемен затронула и молодежное движение. Опираясь на опыт зарубежных скаутских организаций, в России появились свои первые отряды скаутов. Наиболее крупными из них стали два объединения: Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков и Организация Российских Юных Разведчиков. В 2004 году была образована Всероссийская скаутская ассоциация.
Международный разгрузочный день.
Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. В это время уходят тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, Некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1 января.
В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания Daily-menu совместно с проектом Календарь Событий по инициативе участников сообществ решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник был отмечен 5 января 2018 года.
Туциндан.
В Боснии, Сербии и Черногории за два дня до православного Рождества отмечается народный праздник — Туциндан. В переводе на русский название звучит как Тучин день или Тучный день. Это первый день из трехдневного празднования Рождества.
Существует очень распространенное поверье о том, что в этот день ни в коем случае нельзя наказывать детей, иначе они весь год будут вести себя очень плохо.
Для праздничного стола в этот день забивают барашка или поросенка, которые будут готовиться на следующий день, а подаваться на Рождество. А в некоторых местах главным украшением праздничного стола становится блюдо из индейки или гуся.