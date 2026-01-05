Народный календарь. Почему 8 января надо избавиться от ненужных вещей

Православные верующие 8 января отмечают Собор Пресвятой Богородицы, прославляя Деву Марию. В этот день совершаются торжества, посвященные святым, связанным с Иисусом Христом и Богородицей, поэтому праздник называют Собором.
Особенность даты в том, что, в отличие от других праздников Богородицы, здесь совершается общее торжество с участием всех святых, имеющих связь с Ней и Христом. Верующие собираются вместе и чтят память этих святых.
В народных традициях 8 января принято избавляться от ненужных вещей. Считается, что выбрасывание старой и битой посуды приносит счастье и способствует очищению дома от лишнего.
Кроме того, в этот день детей поднимают выше головы, чтобы они росли здоровыми и красивыми. Также принято приглашать гостей и угощать их вкусной едой, что, по поверьям, принесет достаток и благополучие в дом.
Приметы погоды:
Если снег прилипает к рукам, то это к теплу.
Зяблики запели — значит, скоро будет потепление.
Если пригорела каша, то будет снегопад.
Вороны собираются в стаю и кружатся — значит скоро будет вьюга.
Именины отмечают: Татьяна, Владимир, Фекла, Арсений, Емельян, Алексей, Анатолий, Исаакий, Николай, Василий, Иван, Григорий, Иосиф, Александр, Анна, Иларион, Макар.