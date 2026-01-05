Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января

Финансовая ситуация у Раков тоже стабильна, без резких изменений. В личных отношениях день благоприятен для сближения и искренних разговоров. На этом фоне возможны небольшие слезы, но все это только сблизит с любимым человеком. Однако повышенная чувствительность может приводить к обидам по мелочам. Хотя это и трудно, но важно не замыкаться в себе.