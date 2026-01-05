Календарь на 5 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот неофициальный праздник не случайно появился в международном календаре именно 5 января. За первые дни нового года люди съедают огромное количество сладких, жирных, вкусных и очень калорийных блюд. Как правило на новогодние праздники в гастрономические излишества пускаются даже те, кто обычно строго придерживается диеты. Частая расплата за это — проблемы с желудком. В разгрузочный день диетологи рекомендуют снизить калорийность рациона, отказаться от алкоголя, газированных напитков, фастфуда и сладкого. Поверьте, ваш желудок скажет вам спасибо!