«Детская книжная карта»: какие изменения в культурных программах для детей готовят с 2026 года

В России обсуждаются новые меры по расширению культурных программ для детей и молодежи. Речь идет о возможном снижении возрастного порога участия в программе «Пушкинская карта», а также о проработке инициативы по запуску «Детской книжной карты» для дошкольников. По мнению авторов предложений, такие меры могут способствовать вовлечению детей в культурную жизнь с раннего возраста и расширению доступа к литературе и искусству. Подробнее — в материале «Известий».
Развитие культурных программ для детей.
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda.
По его словам, инициативы, вступающие в силу с 2026 года, формируют систему равного доступа детей к литературе, искусству и культурным мероприятиям вне зависимости от региона проживания. Панеш отметил, что такие меры — это долгосрочные инвестиции в будущее страны и важный шаг к устранению неравенства между городом и селом.
— Инициативы, которые начнут действовать с 2026 года, такие как «Детская книжная карта», являются логичным продолжением успешного опыта «Пушкинской карты». Они направлены на создание целостной системы, где каждый ребенок с раннего возраста имеет равный доступ к лучшим образцам литературы и искусства, независимо от места проживания. Важно, чтобы эти программы поддерживались реальным развитием инфраструктуры в регионах и слаженной работой всех ведомств, — рассказал Панеш.
Новая программа с 2026 года «Детская книжная карта».
По словам Каплана Панеша, с 2026 года по поручению президента РФ планируется запуск государственной программы «Детская книжная карта» (рабочее название — «Золотой ключик»). Она предназначена для детей от трех до шести лет и будет предусматривать выплату семьям 3 тыс. рублей в год на приобретение книг.
— Цель программы — сделать качественную детскую литературу более доступной, укрепить семейные традиции чтения и открыть детям путь в мир классической литературы. Перечень книг, которые можно будет купить по карте, будет формироваться экспертами, в число которых войдут известные литераторы, детские психологи и специалисты по дошкольному образованию, — рассказал депутат.
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda.
Издательства, участвующие в программе, будут ориентироваться на умеренный уровень цен. Предполагается, что номинала карты будет достаточно для приобретения как минимум 10 книг, что особенно важно для многодетных семей.
«Пушкинская карта»: что изменится в 2026 году.
«Пушкинская карта» для молодежи от 14 до 22 лет продолжит работу в 2026 году с сохранением лимита 5 тыс. рублей. С нового года оператором программы станет ВТБ, поэтому текущим держателям необходимо переоформить карту через «Госуслуги. Культура» или в отделениях банка до 28 декабря 2025 года. Из выделенной суммы до 2 тыс. рублей можно использовать на киносеансы, а остальные средства — на театры, выставки, музеи и концерты.
— Уже к июлю 2025 года карту оформили более 12 млн человек, а с начала программы продано свыше 94 млн билетов. Оба этих проекта являются частью системной работы по поддержке культуры и детства, — подчеркнул Панеш.
Расширение инфраструктуры и участие регионов в проекте.
Для малых городов и сельских территорий предусматривается увеличение числа учреждений, подключенных к системе «Пушкинской карты». На данный момент в программе участвуют около 11,5 тыс. организаций по всей стране. Координация проектов ведется Министерством культуры, Министерством просвещения и региональными властями в рамках национального проекта «Семья».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Это позволяет выстраивать совместную работу по интеграции культурного просвещения в образовательный процесс и развитию соответствующей инфраструктуры в регионах. Отдельное внимание уделяется наполнению программы мероприятиями, которые были бы интересны и полезны для разных возрастных групп, — рассказал Панеш.
Новые форматы и обновление образовательного контента.
Особое внимание уделяется расширению видов культурных активностей. Для школьников и подростков доступны не только классические театральные и музейные посещения, но и мастер-классы, фестивали, творческие встречи и познавательные квизы.
Списки литературы для «Детской книжной карты» будут регулярно обновляться, включать классику и лучшие книги современных российских авторов.
Панеш подчеркнул, что комплексность программ создает условия для культурного развития детей с раннего возраста и укрепляет связь семьи, школы и культурных институций.