«Детская книжная карта»: какие изменения в культурных программах для детей готовят с 2026 года

В России обсуждаются новые меры по расширению культурных программ для детей и молодежи. Речь идет о возможном снижении возрастного порога участия в программе «Пушкинская карта», а также о проработке инициативы по запуску «Детской книжной карты» для дошкольников. По мнению авторов предложений, такие меры могут способствовать вовлечению детей в культурную жизнь с раннего возраста и расширению доступа к литературе и искусству. Подробнее — в материале «Известий».