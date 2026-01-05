Москвичи успели насладиться самым тёплым днём недели в воскресенье

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимум составил минус 1,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса максимальная температура воздуха колебалась в диапазоне от минус 0,9 на Балчуге до минус 2,1 в МГУ. Таким образом, потепление, начавшееся в регионе в минувшую субботу, 3 января, сегодня достигло апогея, и уже завтра температура начнёт постепенно понижаться, чтобы выйти на минимум в ночь на 10 января», — уточнил эксперт в своём Telegram-канале.