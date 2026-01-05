В МВД напомнили, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники стали активно использовать новую схему обмана, связанную с изменением интернет-тарифов. Злоумышленники связываются с абонентами, располагая точными данными об их месте жительства, и предлагают перейти на якобы более выгодные тарифные планы. Аферисты просят человека продиктовать код подтверждения, приходящий в SMS-сообщении. Получив этот одноразовый пароль, мошенник получает полный доступ к личному кабинету пользователя у оператора связи, где хранится обширная персональная информация.