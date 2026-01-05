В МВД напомнили, какие личные данные нельзя передавать незнакомцам

Специалисты выделили ключевые категории сведений, которые необходимо тщательно оберегать. Нельзя передавать фотографии или данные паспорта, ИНН и СНИЛС, особенно в ответ на просьбы «подтвердить личность» в интернете. Также под запретом находятся любые одноразовые коды доступа из SMS или push-уведомлений.
Отдельно в МВД обратили внимание на информацию о частной жизни. Не стоит делиться своим точным адресом, местоположением в реальном времени, ежедневными маршрутами или контактами близких, особенно в открытых профилях социальных сетей.
В заключение ведомство напомнило базовое правило цифровой безопасности: настоящие службы поддержки банков или государственных органов никогда не запрашивают отправку фотографий документов, паролей или подробных персональных данных «в целях защиты». Подобные запросы всегда являются признаком мошенничества.
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники стали активно использовать новую схему обмана, связанную с изменением интернет-тарифов. Злоумышленники связываются с абонентами, располагая точными данными об их месте жительства, и предлагают перейти на якобы более выгодные тарифные планы. Аферисты просят человека продиктовать код подтверждения, приходящий в SMS-сообщении. Получив этот одноразовый пароль, мошенник получает полный доступ к личному кабинету пользователя у оператора связи, где хранится обширная персональная информация.
Самое важное о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.