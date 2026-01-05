Семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Какие изменения вступили в силу в 2026 году

Выплата положена родителям, которые официально трудоустроены и платят налоги в России. В семье при этом должно быть двое или больше детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся очно, то возраст продлевается до 23 лет. Важно, чтобы у родителей не было долгов по алиментам, а средний доход каждого члена семьи за прошлый год был ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе.