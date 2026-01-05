Семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Какие изменения вступили в силу в 2026 году

Кто получит новую выплату на детей в 2026 году.
С 1 января 2026 года в России появится семейная налоговая выплата. Это новая мера поддержки. Получить её смогут работающие родители с невысоким доходом.
— По сути семейная налоговая выплата — это налоговый вычет. Это возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Родителям с невысокими доходами пересчитают налог таким образом, будто он был уплачен по ставке 6% вместо 13%. Разницу вернут деньгами. Получить первые выплаты можно будет в 2026 году. Их сделают за доходы, которые родители получили в 2025 году, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Выплата положена родителям, которые официально трудоустроены и платят налоги в России. В семье при этом должно быть двое или больше детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся очно, то возраст продлевается до 23 лет. Важно, чтобы у родителей не было долгов по алиментам, а средний доход каждого члена семьи за прошлый год был ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе.
— Чтобы получить выплату, нужно подать заявление. Делать это необходимо ежегодно с 1 июня по 1 октября. Для этого можно лично обратиться в отделение СФР или в МФЦ, а можно воспользоваться сайтом «Госуслуги», — пояснила Елена Кузнецова.
На сколько повысят выплаты на детей в 2026 году.
Каждый год пособия, в том числе и на детей, индексируют с 1 февраля. Ряд выплат повысят уже с 1 января.
— С 1 января вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Размер пособия зависит от заработка, но есть свой минимум и максимум. Размер минимального пособия с 2026 года вырастет с 103 285 ₽ до 124 702,2 ₽ Максимальный размер пособия по беременности и родам с 1 января увеличится с 794 355,80 ₽ до 955 836 ₽ Размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет повышается с 68 995,48 ₽ до 83 021,18 ₽
— С 1 января увеличивается прожиточный минимум. Соответственно, семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, за счёт увеличения прожиточного минимума сделают перерасчёт, — отметила Оксана Красовская.
Целый ряд индексаций пройдёт в регионах. Так, в Орловской области повысят пособия на 1%. Детское пособие увеличится с 300,19 ₽ до 303,19, материнский капитал на третьего ребёнка — с 139 903,76 до 141 302,80, а единовременное пособие при рождении третьего ребёнка — с 22 514,36 до 22 739,50, а четвёртого — с 30 019,14 до 30 319,33.
Вырастет и ежемесячная денежная выплата многодетным матерям в регионе. Она повысится с 4448,70 до 4493,19 рубля.
В Саратовской области с 1 января 2026 года вступает в силу закон от 29.10.2025 N 75-ЗСО «О единовременном пособии при одновременном рождении двух и более детей». Он устанавливает дополнительную меру социальной поддержки. Это единовременное пособие людям, проживающим на территории региона, у которых одновременно родилось два и более ребёнка. Размер пособия при одновременном рождении двух детей — 50 000 рублей, а при одновременном рождении трёх и более детей — 100 000 рублей.