Челябинск и китайский курорт на острове Хайнань свяжут прямым авиарейсом

Из китайского курортного города Санья на острове Хайнань планируется запустить авиарейс до Челябинска. Об этом рассказал замдиректора управления по развитию городского туризма Чжан Хао.

«В 2026 году продолжим развивать российское направление. Планируем запустить авиарейсы из Саньи в Челябинск, Тюмень, Иркутск, Пермь и Волгоград», — передает телеканал «Россия 1» слова чиновника из КНР.

Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний уже получала разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация давала допуск на полеты раз в неделю.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
