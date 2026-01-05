Челябинск и китайский курорт на острове Хайнань свяжут прямым авиарейсом

Из КНР в Челябинск запустят новый авиарейс.
Из китайского курортного города Санья на острове Хайнань планируется запустить авиарейс до Челябинска. Об этом рассказал замдиректора управления по развитию городского туризма Чжан Хао.
«В 2026 году продолжим развивать российское направление. Планируем запустить авиарейсы из Саньи в Челябинск, Тюмень, Иркутск, Пермь и Волгоград», — передает телеканал «Россия 1» слова чиновника из КНР.
Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний уже получала разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация давала допуск на полеты раз в неделю.