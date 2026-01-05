План «Ковёр» отменили в аэропорту Волгограда

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
В период, когда действовали ограничения, четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.
Ранее расчёты ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.
