Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Ковёр» отменили в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

В период, когда действовали ограничения, четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее расчёты ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше