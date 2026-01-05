NYT: число жертв военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80

80 человек погибли в результате военной операции Соединённых Штатов в Венесуэле, сообщает американское издание The New York Times.
Газета ссылается на информацию, полученную от чиновника из Венесуэлы.
«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности. Это число может увеличиться», — говорится в публикации.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.
Напомним, по словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которую Верховный суд республики обязал временно исполнять обязанности президента, в результате атаки со стороны американских военные погибли госслужащие, военные и мирные жители Венесуэлы.
Накануне NYT информировала о 40 жертвах атаки США, по словам источника в Венесуэле, погибли военные и мирное население.
По данным журналистов, взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не знали точное время атаки на Венесуэлу вплоть до вечера пятницы из-за крайне высокого уровня секретности.