NYT: число жертв военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80

США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, по данным NYT, погибли не менее 80 человек, в том числе военные и мирное население.

Источник: Аргументы и факты

80 человек погибли в результате военной операции Соединённых Штатов в Венесуэле, сообщает американское издание The New York Times.

Газета ссылается на информацию, полученную от чиновника из Венесуэлы.

«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности. Это число может увеличиться», — говорится в публикации.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.

Напомним, по словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которую Верховный суд республики обязал временно исполнять обязанности президента, в результате атаки со стороны американских военные погибли госслужащие, военные и мирные жители Венесуэлы.

Накануне NYT информировала о 40 жертвах атаки США, по словам источника в Венесуэле, погибли военные и мирное население.

По данным журналистов, взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне не знали точное время атаки на Венесуэлу вплоть до вечера пятницы из-за крайне высокого уровня секретности.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше