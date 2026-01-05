Венгрия отказалась поддерживать позицию ЕС по ситуации в Венесуэле

Венгрия не стала поддерживать позицию главы евродипломатии Каи Каллас по ситуации в Венесуэле. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Европейской службы внешних связей.
В заявлении утверждается, что венесуэльский народ сам может определить свое будущее и данное право необходимо уважать.
Кроме того, борьба с незаконным оборотом наркотических веществ должна вестись при соблюдении международного права.
— Данное заявление поддержали 26 государств, — отметили в пресс-службе.
3 января армия США нанесла удар по Венесуэле и захватила президента Николаса Мадуро. Какие цели преследовал Вашингтон и как будут развиваться события — в материале «Вечерней Москвы».
Мадуро, предположительно, отправят в изолятор в Бруклине, где находятся американский рэпер P. Diddy, и сообщница известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.
Глава Белого дома Дональд Трамп добавил, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес предстанут перед американским правосудием. Он обвинил их в «наркотерроризме» против граждан США.