ЦТАК: Северная Корея провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

Ведущая огневая группа Корейской народной армии провела испытания гиперзвуковых ракет, за учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Источник: Аргументы и факты

КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет, информирует ЦТАК.

«4 января состоялись учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии по пуску гиперзвуковых ракет», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

За учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Агентство показало соответствующие кадры.

В материале сказано, что ракеты были выпущены из Рёкпхоского района Пхеньяна и нанесли удар по установленным целям в Японском море. Дальность полёта ракет — тысяча километров.

В сентябре Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

Напомним, 25 декабря в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее и Японии заявили о пуске «неопознанных» баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. По данным японского агентства Kyodo, две ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне экономической зоны Японии.

