ЦТАК: Северная Корея провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет, информирует ЦТАК.
«4 января состоялись учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии по пуску гиперзвуковых ракет», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
За учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Агентство показало соответствующие кадры.
В материале сказано, что ракеты были выпущены из Рёкпхоского района Пхеньяна и нанесли удар по установленным целям в Японском море. Дальность полёта ракет — тысяча километров.
В сентябре Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.
Напомним, 25 декабря в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее и Японии заявили о пуске «неопознанных» баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. По данным японского агентства Kyodo, две ракеты, выпущенные Северной Кореей, упали вне экономической зоны Японии.