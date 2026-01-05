Ричмонд
В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка

РИА Новости: при запуске фейерверка можно получить травмы глаз и ожоги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Человек при неправильном запуске фейерверков рискует получить переломы костей кисти, травмы глаз и ожоги различных частей тела, рассказал РИА Новости травматолог-ортопед, кистевой хирург, врач экстренного поста приемного отделения НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена Минздрава России Владислав Малышев.

«Какие травмы встречаются чаще всего: на первом месте — травмы кисти, поскольку именно руки удерживают пиротехническое устройство. Наиболее распространены: отрывы сегментов пальцев и кисти; множественные переломы костей кисти; повреждения сухожилий сгибателей; обширные дефекты мягких тканей», — рассказал врач.

Он отметил, что особенность таких повреждений — массивное разрушение анатомических структур, что часто делает невозможной реплантацию отчлененных сегментов и сохранение конечности. В дальнейшем пациенту требуется несколько этапных реконструктивных операций, а функция кисти нередко восстанавливается лишь частично.

«Также часто встречаются: травмы глаз (контузии, кровоизлияния, инородные тела, ожоги); ожоги лица, рук и верхней половины туловища; при взрыве на корточках — повреждения области паха и наружных половых органов», — пояснил Малышев.

Он отметил, что основные причины травм — это нарушение инструкции по применению, использование некачественной или самодельной пиротехники, а также применение изделий не по назначению.

«Опасны ситуации, когда устройство не срабатывает сразу: попытки подойти к нему, наклониться или повторно поджечь фитиль нередко заканчиваются взрывом непосредственно рядом с лицом и руками», — добавил эксперт.

Также одной из причин травм является алкоголь. Так, по клиническим наблюдениям, алкогольное опьянение выявляется примерно у 20% пострадавших. Хотя большинство травм происходит у трезвых людей, алкоголь значительно снижает контроль, реакцию и критическую оценку риска.