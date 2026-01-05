Ричмонд
Латвия и Литва выясняют причину повреждения морского кабеля между странами

Оптоволоконный кабель частной компании, соединяющий два государства, повредился в Балтийском море. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Объект связывает Литву и Латвию. Сотрудники правоохранительных органов последней страны поднялись на борт судна, чтобы разобраться в инциденте.

Согласно заявлению Центра управления кризисными ситуациями Литвы, причина повреждения остается неизвестной, передает Reuters.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что Россия причастна к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море. Каких-либо доказательств своим словам она не привела.

31 декабря береговая охрана Финляндии также сообщила о задержании судна, которое, по версии властей, могло повредить подводный телекоммуникационный кабель в Финском заливе.

Три года прошло с подрыва «Северных потоков», по которым поставляли газ из России в Европу. Насколько продвинулось расследование и как сейчас РФ поставляет газ на Запад — в материале «Вечерней Москвы».

