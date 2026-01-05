Кардиолог рассказал, почему синдром праздничного сердца — повод вызвать скорую

Название появилось неслучайно: врачи действительно отмечают всплеск обращений за медицинской помощью в январе, мае и после других длительных выходных, когда люди активно празднуют. Если у вас уже были такие симптомы — не игнорируйте их. Синдром праздничного сердца — не просто «последствие похмелья». Это сигнал, что сердце страдает. Даже один эпизод может стать началом хронических аритмий. Лучше перестраховаться, чем потом срочно попасть в кардиологический стационар. Берегите себя — особенно в праздники.
Андрей Кондрахин.
Врач-кардиолог.
Алкоголь — главный провокатор. Даже однократное чрезмерное употребление алкоголя (особенно крепких напитков или смешанных коктейлей) может вызвать электрическую нестабильность в сердце. Этанол и его токсичный метаболит — ацетальдегид — нарушают проводимость сердечной мышцы, влияют на баланс электролитов (калий, магний), что напрямую провоцирует аритмию. Чем больше доза — тем выше риск, предупреждает эксперт.
Обильные застолья, особенно с жирной, солёной и острой едой, увеличивают нагрузку на сердце и сосуды. Соль задерживает воду, повышается объём циркулирующей крови — и как следствие, подскакивает артериальное давление.
«Праздники — это не только радость, но и стресс: хлопоты по подготовке, семейные конфликты, финансовые траты. Это активирует симпатическую нервную систему, выброс адреналина, учащает сердцебиение и повышает давление. Ночи напролёт, недосып, отсутствие привычной зарядки или прогулок — всё это нарушает биоритмы и работу сердечно-сосудистой системы», — добавил специалист.
Многие после обильного застолья или «для бодрости» пьют крепкий кофе или смешивают алкоголь с энергетиками. Это опасное сочетание: кофеин стимулирует сердце, а алкоголь — дезориентирует, и сердце может «сбиться с ритма».
Первые тревожные звоночки синдрома праздничного сердца:
— Нерегулярное сердцебиение — ощущение «перебоев», «замирания» или «кувырков» в груди.
— Учащённое сердцебиение — пульс выше 100 ударов в минуту в покое.
— Давящая боль или дискомфорт за грудиной — особенно если она не проходит.
— Одышка — даже в состоянии покоя.
— Головокружение, слабость, потливость, предобморочное состояние.
Всё это повод срочно вызвать скорую помощь.
«Даже если симптомы прошли, необходимо сделать ЭКГ и проконсультироваться с кардиологом. Нарушения ритма могут быть кратковременными, но они повышают риск инсульта и других осложнений», — заключает собеседник Life.ru.
