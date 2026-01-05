Кардиолог рассказал, почему синдром праздничного сердца — повод вызвать скорую

Название появилось неслучайно: врачи действительно отмечают всплеск обращений за медицинской помощью в январе, мае и после других длительных выходных, когда люди активно празднуют. Если у вас уже были такие симптомы — не игнорируйте их. Синдром праздничного сердца — не просто «последствие похмелья». Это сигнал, что сердце страдает. Даже один эпизод может стать началом хронических аритмий. Лучше перестраховаться, чем потом срочно попасть в кардиологический стационар. Берегите себя — особенно в праздники.