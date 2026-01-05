Ричмонд
В курганском поселке Лебяжье на ремонт детсада направили 48 млн рублей

В поселке Лебяжье Курганской области капитально отремонтируют детский сад. На эти цели направлено свыше 48 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее местные жители жаловались, что образовательное учреждение остро нуждается в обновлении.

В Лебяжье обновят детский сад.

«Капитальный ремонт здания детсада "Ладушки" в рабочем поселке Лебяжье на улице Октябрьской, 71. Начальная цена контракта — 48 948 353 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Также в райцентре Лебяжье в 2026 году капитально отремонтируют здание школы. Ремонт финансируется в размере свыше 83,6 млн рублей.

«Капитальный ремонт здания детсада “Ладушки” в рабочем поселке Лебяжье на улице Октябрьской, 71. Начальная цена контракта — 48 948 353 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Также в райцентре Лебяжье в 2026 году капитально отремонтируют здание школы. Ремонт финансируется в размере свыше 83,6 млн рублей.