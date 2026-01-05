Ричмонд
Александр Овечкин и его 7-летний сын Сергей в один день потеряли по зубу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче НХЛ против «Чикаго Блэкхокс». В третьем периоде защитник гостей Луи Кревье в борьбе у борта неаккуратно сыграл клюшкой и попал в лицо Овечкину, в результате чего хоккеисту выбили зуб.

Источник: Life.ru

Овечкин получил травму в матче НХЛ против «Чикаго Блэкхокс». Видео © Telegram / Чемпионат.

Ироничное совпадение заключается в том, что в этот же день свой зуб естественным образом потерял и семилетний сын Овечкина Сергей.

Сам матч «Вашингтон» проиграл в серии буллитов со счётом 2:3. Для Александра Овечкина эта игра стала четвёртой подряд без забитых шайб.

А недавно Александр Овечкин поучаствовал в массовой потасовке во время матча против «Анахайм Дакс». Стычка вспыхнула в начале третьего периода после того, как игрок «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана. Российский нападающий заступился за одноклубника, что спровоцировало конфликт.

