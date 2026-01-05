Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Власти России подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Это следует из утвержденного правительством плана по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

В соответствии с документом, изменения планируется вносить в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Законодательная инициатива коснется приостановления на время медиации производства по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, а также обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации.

Кроме того, предлагаемые к внесению изменения предполагают проведение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей.

Также в рамках мероприятий будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за выработку и реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулирование и правовое информирование в сфере медиации. Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

Еще одним направлением работы станет информирование граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.

Ответственными за подготовку проекта федерального закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин РФ. Период реализации инициативы — 2026−2027 годы.