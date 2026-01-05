В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Также в рамках мероприятий будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за выработку и реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулирование и правовое информирование в сфере медиации. Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.