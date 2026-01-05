Сенсации 2026 года: Король и шут, Мстители и одинокий Паук. Главные кинопремьеры года

Если 2026-й киногод и можно с чем-то сравнить, так это с идеально составленным плейлистом, где треки жмутся друг к другу в самой неожиданной, но чертовски гармоничной последовательности. Так, в январе в прокат ворвётся фэнтезийный детектив «Левша», который, судя по всему, провернёт с классикой Лескова такое, что его механическая блоха позавидует.
Февраль — время для настоящей панк-сказки. «Король и Шут. Навсегда» выходит 19-го числа, и это, пожалуй, самый рискованный и любопытный проект начала года. Представьте: мрачный фольклор, гитарные рифы и армия нежити — идеальный рецепт для того, чтобы либо восхититься, либо схватиться за голову. Впрочем, лето расставит всё по местам. Пока мы будем переваривать отечественные эксперименты, 31 июля мир накроет паутина: «Человек-паук: Совершенно новый день» заявит о радикальном перезапуске. А дальше — по нарастающей. Осенью «Голодные игры» вновь напомнят о себе, а финальный аккорд года грянет 17 декабря. Это «Мстители: Судный день» — фильм, который должен будет поставить жирную, громкую и, кажется, очень дорогую точку в конце целой эпохи. Год, как видите, получится разнообразным: от кукольных драм до вселенских войн.
Российские фильмы: ближайшие премьеры.
Левша.
Премьера в России: 22 января Жанр: фантастика, приключения Режиссёр: Владимир Беседин В главных ролях: Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник и другие.
Сказка о тульском мастере, известная каждому со школы, в 2026 году совершает головокружительный кульбит — прямо в жанр исторического экшена со шпионской интригой. Добро пожаловать в альтернативный 1885 год: между Российской империей и Британией вот-вот грянет война, а во дворце Александра III находят таинственную механическую блоху — улику, указывающую на британского шпиона. Расследование поручают честолюбивому офицеру Петру Огарёву, а его главным помощником становится гениальный тульский оружейник Левша. Создатели обещают buddy movie о невероятном дуэте аристократа и гения из народа, чей союз меняет ход истории.
Интересные факты:
Одним из главных «актёров» на площадке стал настоящий робот-компаньон Левши, созданный художниками. Создатели принципиально минимизировали компьютерную графику, делая ставку на практические эффекты, детальные декорации и сложные механические макеты. Натурные сцены снимали осенью и зимой 2024 года на реальных улицах Санкт-Петербурга, в Казанском соборе, Михайловском замке и даже на крышах с панорамой города, чтобы передать аутентичную атмосферу XIX века.
Король и Шут. Навсегда.
Премьера в России: 19 февраля Жанр: фэнтези, комедия, драма, приключения, музыка Режиссёр: Рустам Мосафир В главных ролях: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков и другие.
Сказочной вселенной «Короля и Шута», этому дикому и прекрасному миру, рождённому из текстов легендарных песен, грозит полное уничтожение. Армия мертвецов, воскрешённых коварным Некромантом, готова растоптать последние островки свободы и безумия. Спасти творение способны только его создатели. Понимая, что в одиночку не справится, Горшок, чья душа теперь навсегда принадлежит этому фэнтезийному миру, совершает отчаянный шаг — он похищает из реальности своего старого друга и соавтора, Андрея Князева. Неразлучный дуэт вынужден встать бок о бок, чтобы защитить родных, друзей и само существование созданной ими панк-сказки от неумолимой тьмы.
Интересные факты:
Создатели сделали ставку на практические эффекты, почти полностью отказавшись от компьютерной графики: обитателей сказочного мира, включая зомби, создавали с помощью сложнейшего грима и аниматроников. Для фильма группа «Северный флот» (бывшие музыканты «Короля и Шута») и Андрей Князев перезаписали культовые песни, а голос покойного Михаила Горшенева для некоторых композиций был реконструирован с помощью технологий нейросетей.
Marvel и DC: что готовит 2026 год.
Мстители: Судный день (Avengers: Doomsday).
Премьера в США: 18 декабряСтрана: США Жанр: фантастика, боевик, приключения Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо В главных ролях: Роберт Дауни мл., Педро Паскаль, Крис Хемсворт, Ванесса Кирби и другие.
После оглушительного провала с Кангом и увольнения Джонатана Мейджорса студия не стала латать дыры — она взяла и вывернула всю историю наизнанку. Сожгли старые сценарии, вернули братьев Руссо в режиссёрское кресло и подписали контракт, от которого у фанатов закружилась голова. Только представьте: величайший тиран комиксов, Доктор Дум, и в этой роли… Роберт Дауни — младший. Да, именно он. Возвращение Старка, но в облике самого харизматичного и умного злодея вселенной. Против него встанут не только оставшиеся ветераны — тут тебе и новая Фантастическая четвёрка во главе с Педро Паскалем, и, наконец-то, Люди Икс из классических фильмов. И это лишь начало. Сценарий обещает не просто битву за планету, а войну за саму ткань реальности, где столкновение мультивселенных поставит крест на всех правилах.
Интересные факты:
Изначально фильм носил название «Мстители: Династия Канга», а главным злодеем был Канг Завоеватель. После увольнения актёра Джонатана Мейджорса Marvel полностью переписала историю, сделав ставку на Доктора Дума и вернув для постановки братьев Руссо. Кастинг Роберта Дауни — младшего на роль Дума породил среди фанатов популярную теорию, что его Дум окажется альтернативной, «тёмной» версией Тони Старка из другой реальности. Сам актёр неофициально намекал на это в соцсетях. Самые масштабные съёмки Marvel: Для фильма построили беспрецедентные декорации, включая замок Дума площадью 9000 кв. метров. Съёмки проходили в павильонах Pinewood в Англии, а также на натуре в Бахрейне. «Судный день» станет первой частью эпического финала и напрямую приведёт к сиквелу «Мстители: Секретные войны», который выйдет в 2027 году.
Человек-паук: Совершенно новый день (Spider-Man: Brand New Day).
Премьера в мире: 31 июля Страна: США Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон В главных ролях: Сэди Синк, Марк Руффало, Зендея, Том Холланд и другие.
Забудь всё, что было. После грандиозного вселенского катаклизма «Нет пути домой» Marvel и Sony делают неожиданный, почти провокационный ход — они предлагают зрителю… передышку. «Совершенно новый день» — это не про мультивселенные войны. Это камерная, почти уличная история. История о том, каково быть Человеком-пауком, когда о тебе снова никто не знает. Когда твой величайший враг — не космический тиран, а арендная плата, одиночество в многомиллионном Нью-Йорке и призраки прошлого, которые стучатся в дверь, даже если мир их забыл.
Создатели хотят вернуть Паука в грязный, потрёпанный, «бронзового века» комиксов Нью-Йорк, снимая в реальных районах Бруклина и Квинса, а не на студийных лотках. Том Холланд говорил, что в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» планируется сосредоточиться на более приземлённой истории и съёмках в реальных локациях.
Боевики и фантастика.
Голодные игры: Рассвет жатвы (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).
Премьера в мире: 31 июля Страна: США Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс В главных ролях: Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг и другие.
В «Голодных играх: Рассвет жатвы» зрители наконец увидят, как Хеймитч Эбернети — будущий циничный пьяница и наставник Китнисс — стал победителем. Действие разворачивается 40 лет спустя после «Баллады о змеях и певчих птицах» и за 24 года до истории оригинала, показывая 16-летнего парня из Дистрикта, 12, вынужденного участвовать в особо жестоких 50-х Играх, известных как Вторая квартальная бойня. Его борьба за выживание и цена, которую он заплатит за победу, навсегда сформируют ту самую икону усталости и горечи, которую мы узнали по трилогии.
Интересные факты:
Премьера в России: Дата выхода фильма в российский прокат запланирована на 19 ноября 2026 года.
Драмы и триллеры.
Возвращение в Сайлент Хилл (Return to Silent Hill).
Премьера в мире и в России: 22 января Страна: Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения Режиссёр: Кристоф Ган В главных ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон и другие.
Глубоко личная трагедия и вселенский ужас сплетаются в «Возвращении в Сайлент Хилл» — новой попытке перенести на экран одну из самых мрачных и философских видеоигр в истории. Сломленный тоской по своей возлюбленной Мэри, Джеймс Сандерленд получает от неё загадочное письмо и, будто слепец на поводке, возвращается в затянутый туманом город. Но то, что он находит, в корне отличается от его воспоминаний. Сайлент Хилл, некогда просто заброшенный, ныне дышит собственным, извращённым злом, отбрасывающим на стены тени самых тёмных тайн самого Джеймса.
Интересные факты:
Для создания ужасающей атмосферы и существ съёмочная группа практически отказалась от компьютерной графики. Каждое чудовище, включая знаменитого Пирамидоголового, было сыграно профессиональными танцорами в сложнейшем гриме и аниматронных костюмах, что придаёт ужасу физическую, осязаемую фактуру. Саундтрек к фильму написал Акира Ямаока — гений, создавший незабываемую звуковую палитру к оригинальным играм серии.
Какие фильмы ещё стоит ждать в 2026 году.
Но 2026 год — это не только финалы супергеройских эпох и возвращения культовых монстров. Календарь премьер поражает своим разнообразием, предлагая путешествия во времени, к звёздам и в самые тёмные уголки человеческой души. Вот самые громкие проекты, которые сделают этот год особенным для киноманов всех мастей.
Всё начинается с леденящего кровь возвращения. Уже в январе грядёт «28 лет спустя: Храм костей» — следующая глава культовой зомби-саги, которую на этот раз снимает Ниа Дакоста («Кэндимен»). История развернётся вокруг таинственного культа, возникшего на руинах Британии, охваченной вирусом ярости. А следом, в феврале, фанатов ждёт шок другой природы — новая, дерзкая и провокационная экранизация «Грозового перевала» от Эмиральд Феннел. Марго Робби и Джейкоб Элорди в ролях Кэтрин и Хитклиффа обещают не романтическую драму, а историю о болезненной одержимости, жестокости и социальном неравенстве, поданную с фирменной эстетикой Феннел.
Весной фокус сместится с земных ужасов на космические и научные. В марте выйдет «Проект “Аве Мария”» — экранизация бестселлера Энди Уира («Марсианин») от дуэта Фил Лорд и Кристофер Миллер. Райан Гослинг сыграет астронавта, который приходит в себя на космическом корабле, потеряв память, но с задачей спасти Землю. А в апреле ожидается «Супер Марио: Галактическое кино» — масштабный анимационный сиквел, вдохновлённый одной из самых популярных игр серии.
Warner Bros. и New Line Cinema объявили о переносе даты премьеры фильма «Мортал Комбат 2». Ранее картину планировали пустить в прокат 24 октября, а теперь её релиз намечен на 15 мая 2026-го. Так что этот ожидаемый блокбастер тоже порадует фанатов игры весной.
Но, пожалуй, главным событием лета станет «Одиссея» — новейший эпический проект Кристофера Нолана. Это не просто экранизация древнего мифа, а, по слухам, самое дорогое и технически сложное кино в карьере режиссёра. Мэтт Дэймон в роли Одиссея, Том Холланд в роли Телемаха и звёздный состав обещают грандиозное зрелище о долгом пути домой.
Осень и зима 2026 года будут отмечены долгожданными завершениями и смелыми авторскими высказываниями. В декабре ждём «Дюну: Часть третью» — финал трилогии Дени Вильнёва, где история Пола Атрейдеса превратится в мрачное исследование цены мессианства и абсолютной власти.
Год также будет насыщен важными сиквелами: возвращением «Крика 7» с оригинальной командой, новой «Историей игрушек 5» от Pixar, боевиком «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером и триллером «На помощь!» от Сэма Рэйми.