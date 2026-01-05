Сенсации 2026 года: Король и шут, Мстители и одинокий Паук. Главные кинопремьеры года

После оглушительного провала с Кангом и увольнения Джонатана Мейджорса студия не стала латать дыры — она взяла и вывернула всю историю наизнанку. Сожгли старые сценарии, вернули братьев Руссо в режиссёрское кресло и подписали контракт, от которого у фанатов закружилась голова. Только представьте: величайший тиран комиксов, Доктор Дум, и в этой роли… Роберт Дауни — младший. Да, именно он. Возвращение Старка, но в облике самого харизматичного и умного злодея вселенной. Против него встанут не только оставшиеся ветераны — тут тебе и новая Фантастическая четвёрка во главе с Педро Паскалем, и, наконец-то, Люди Икс из классических фильмов. И это лишь начало. Сценарий обещает не просто битву за планету, а войну за саму ткань реальности, где столкновение мультивселенных поставит крест на всех правилах.