Трамп пригрозил, что Родригес может заплатить цену «выше», чем Мадуро

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, которая в настоящее время исполняет обязанности главы государства, «придётся заплатить высокую цену».
По словам Трампа, это произойдёт, если действия Родригес «не будут удовлетворять» США.
«Если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», — сказал Трамп.
Высказывание прозвучало в интервью американскому изданию The Atlantic. Трампу задали вопрос, касающийся упрёков в адрес его администрации, речь идёт о том, что администрация Трампа «насильственно навязывает Венесуэле модель управления».
По версии Трампа, «восстановление и смена режима» в республике «лучше того, что там наблюдается сейчас». «Хуже быть уже не может», — заявил президент США.
При этом в материале журнала сказано, что Трамп в интервью отрицал, что решение о захвате Мадуро «было принято исключительно из географических соображений в духе доктрины Монро». По его словам, речь идёт «об отдельных странах, а не о полушарии».
Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.
Верховный суд республики обязал вице-президента Делси Родригес временно исполнять обязанности президента Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что число жертв военной операции Соединённых Штатов в Венесуэле увеличилось до 80. По словам Родригес, в результате атаки со стороны американских военные погибли госслужащие, военные и мирные жители Венесуэлы.