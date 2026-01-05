Киркоров назвал Баскова лучшим другом и признался, почему: дело в деньгах

«Дружим 25 лет. Четверть века на эстраде! Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное…», — сказал Киркоров.