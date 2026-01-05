Киркоров назвал Баскова лучшим другом и признался, почему: дело в деньгах

Филипп Киркоров признался, что считает самым близким другом Николая Баскова. Об этом певец рассказал в эфире шоу «Натальная карта».
«Дружим 25 лет. Четверть века на эстраде! Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное…», — сказал Киркоров.
Поп-король перечислил качества, которые привлекают его в Баскове, отметив, что тот добрый, хороший, талантливый и богатый.
«У него всегда можно денег взаймы взять. Коля никогда не откажет. Он очень хороший, добрый, талантливый и богатый», — пошутил Киркоров, подчеркнув, что у него нет друга ближе, чем Николай Басков.
При этом сам Басков признался, что может «отругать» Киркорова, если у него плохое настроение.
Ведущие связались с Николаем Басковым по телефону. Певец признался, что за долгие годы дружбы с Киркоровым в их отношениях было всякое — даже ссоры.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что в своей жизни он ни о чем не жалеет.
