Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин скончался на 83-м году жизни

В возрасте 82 лет скончался основатель театра «Docela Velké Divadlo» («Почти большой театр») Юрий Галин. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В возрасте 82 лет скончался основатель театра «Docela Velké Divadlo» («Почти большой театр») Юрий Галин. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На протяжении долгого времени актер боролся с тяжелым заболеванием. Прощание с ним пройдет 14 января в 16:00.

— Это была прекрасная поездка. Спасибо, — написали на странице театра в социальной сети.

Артист родился в 1943 году в Ленинграде. Родители были музыкантами симфонического оркестра. Галин в 1972-м окончил ГИТИС.

В том же году он принял участие в съемках фильма «Свеаборг». В нем его партнерами были Борис Галкин, Людмила Касаткина, Армен Джигарханян, Николай Трофимов и другие звезды.

За свою карьеру актер успел поработать в театре Моссовета, в театрах в Ашхабаде, в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Орле и Владимире.

В 1996-м вместе с женой, актрисой Яной Галиной Галин основал театр «Docela Velké Divadlo». Он поставил 192 спектакля в СССР и 120 в Чехии.