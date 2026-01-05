Актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин скончался на 83-м году жизни

В возрасте 82 лет скончался основатель театра «Docela Velké Divadlo» («Почти большой театр») Юрий Галин. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
На протяжении долгого времени актер боролся с тяжелым заболеванием. Прощание с ним пройдет 14 января в 16:00.
— Это была прекрасная поездка. Спасибо, — написали на странице театра в социальной сети.
Артист родился в 1943 году в Ленинграде. Родители были музыкантами симфонического оркестра. Галин в 1972-м окончил ГИТИС.
В том же году он принял участие в съемках фильма «Свеаборг». В нем его партнерами были Борис Галкин, Людмила Касаткина, Армен Джигарханян, Николай Трофимов и другие звезды.
За свою карьеру актер успел поработать в театре Моссовета, в театрах в Ашхабаде, в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Орле и Владимире.
В 1996-м вместе с женой, актрисой Яной Галиной Галин основал театр «Docela Velké Divadlo». Он поставил 192 спектакля в СССР и 120 в Чехии.