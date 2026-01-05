Лурье не уверена, освободит ли Долина квартиру 5 января

Ранее Долина, попавшая в скандал со злосчастной квартирой в Хамовниках, вывезла из неё белое электронное пианино. Пианино, обмотанное строительной плёнкой для защиты, погрузили в грузовик в последнюю очередь. На складе для его размещения понадобились усилия четырёх человек. Этот этап стал завершающим в длительном процессе переезда Долиной. Напомним, Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру в Хамовниках за бизнесвумен Полиной Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить оттуда певицу.