Лурье не уверена, освободит ли Долина квартиру 5 января

Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что у Полины Лурье на данный момент нет информации о том, освободит ли певица Лариса Долина квартиру 5 января. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нет, такой информации не было», — отметила адвокат, отвечая на вопрос, предупреждала ли Долина о том, что в понедельник точно освободит квартиру.

Ранее Долина, попавшая в скандал со злосчастной квартирой в Хамовниках, вывезла из неё белое электронное пианино. Пианино, обмотанное строительной плёнкой для защиты, погрузили в грузовик в последнюю очередь. На складе для его размещения понадобились усилия четырёх человек. Этот этап стал завершающим в длительном процессе переезда Долиной. Напомним, Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру в Хамовниках за бизнесвумен Полиной Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить оттуда певицу.

