Пенсионеры в 2026 году смогут забрать до 440 тысяч рублей накоплений разом

«Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера», — сказала Подольская в интервью РИА Новости. Она уточнила, что в таких случаях средства из накопительной части не распределяются помесячно на длительный срок, а могут быть выданы сразу одной суммой.