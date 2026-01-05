Пенсионеры в 2026 году смогут забрать до 440 тысяч рублей накоплений разом

Размер федерального прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году составит 16 288 рублей.
Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет смогут получить пенсионные накопления единовременной выплатой до 440 тысяч рублей при соблюдении ряда условий по размеру накопительной пенсии. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. Речь идет о гражданах, у которых формировались накопительные пенсии за счет официальной занятости в период с 2002 по 2013 год и которые выбрали соответствующий вариант пенсионного обеспечения.
«Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера», — сказала Подольская в интервью РИА Новости. Она уточнила, что в таких случаях средства из накопительной части не распределяются помесячно на длительный срок, а могут быть выданы сразу одной суммой.
Подольская напомнила, что федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году установлен на уровне 16 288 рублей. Следовательно, ежемесячная накопительная пенсия для получения средств единовременно должна быть не более 1 628,8 рубля. По расчетам эксперта, при таком размере ежемесячной выплаты объем единовременной суммы может достигать примерно 440 тысяч рублей, однако конкретный размер зависит от индивидуального пенсионного капитала и продолжительности страхового стажа гражданина.
Правительство РФ приняло решение о дополнительном выделении свыше 10 млрд рублей из резервного фонда. Средства направлены на финансирование социальных доплат неработающим пенсионерам в 19 субъектах страны, а также на обеспечение ежемесячных выплат гражданам, осуществляющим уход за детьми‑инвалидами и инвалидами с детства I группы. Для государства удобнее заранее учесть все расходы и закрепить их с начала года, чтобы избежать последующих корректировок, пишет RT.