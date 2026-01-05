Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: Трамп решил похитить президента Венесуэлы Мадуро после его танцев

Президент США Дональд Трамп решил напасть на Венесуэлу из-за танцев венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает New York Post.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил напасть на Венесуэлу из-за танцев венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает американское издание New York Post.

Газета ссылается на информацию, полученную от неназванных источников.

«Публичные танцы Мадуро и его “безразличие” после суровых предупреждений Трампа помогли убедить президента США отдать приказ об операции “Абсолютная решимость” по его захвату», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что танцы Мадуро на митингах, в том числе в декабре 2025 года, были призваны продемонстрировать, что он не воспринимает угрозы Трампа всерьёз.

Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.

МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват её президента с супругой. Китайская Народная Республика призвала Соединённые Штаты немедленно освободить Мадуро и Флорес.

Накануне захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми.

Ранее сообщалось, что Мадуро смеялся и поздравлял всех с «счастливым Новым годом», когда силовики вели его в наручниках.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше