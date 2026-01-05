NYP: Трамп решил похитить президента Венесуэлы Мадуро после его танцев

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил напасть на Венесуэлу из-за танцев венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает американское издание New York Post.
Газета ссылается на информацию, полученную от неназванных источников.
«Публичные танцы Мадуро и его “безразличие” после суровых предупреждений Трампа помогли убедить президента США отдать приказ об операции “Абсолютная решимость” по его захвату», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что танцы Мадуро на митингах, в том числе в декабре 2025 года, были призваны продемонстрировать, что он не воспринимает угрозы Трампа всерьёз.
Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в США.
МИД РФ осудил удары США по Венесуэле и захват её президента с супругой. Китайская Народная Республика призвала Соединённые Штаты немедленно освободить Мадуро и Флорес.
Накануне захваченного американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми.
Ранее сообщалось, что Мадуро смеялся и поздравлял всех с «счастливым Новым годом», когда силовики вели его в наручниках.