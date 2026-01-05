В России хотят попробовать примирять супругов при разводе

Супруги до развода встретятся с медиатором.
Российские власти подготовят предложения о введении обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с использованием медиации. Об этом говорится в утвержденном правительством плане реализации семейной и демографической политики.
Законопроект, в частности, предусматривает приостановление на период проведения медиации судебного разбирательства по гражданским делам, а также закрепление обязательного досудебного урегулирования семейных споров с применением медиации. Информацию сообщает ТАСС.
Кроме того, предлагаемые изменения содержат норму о проведении обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного урегулирования семейных споров с участием детей. Также планируется формирование единого реестра медиаторов, уполномоченных осуществлять медиацию, в том числе по делам, связанным с разрешением семейных конфликтов и споров, затрагивающих интересы несовершеннолетних.
Пошлина при разводе выросла почти в восемь раз в 2024 году. Теперь семейные пары, желающие развестись, платят вместо 650 рублей 5 тысяч рублей, напоминает RT. С начала 2025 года в России подано свыше 1,5 млн заявлений о заключении брака. Для сравнения, за весь 2024 год, который стал максимальным по этому показателю за последние четыре года, было зарегистрировано 2 772 656 таких обращений. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных, опубликованных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».