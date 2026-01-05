В России хотят попробовать примирять супругов при разводе

Пошлина при разводе выросла почти в восемь раз в 2024 году. Теперь семейные пары, желающие развестись, платят вместо 650 рублей 5 тысяч рублей, напоминает RT. С начала 2025 года в России подано свыше 1,5 млн заявлений о заключении брака. Для сравнения, за весь 2024 год, который стал максимальным по этому показателю за последние четыре года, было зарегистрировано 2 772 656 таких обращений. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных, опубликованных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».