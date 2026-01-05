Учёные начали миссию по изучению ледника «Судного дня» в Антарктиде

Спутниковые наблюдения показывают, что тёплые океанические воды подтачивают основание ледника, вызывая образование трещин. Его полное разрушение может поднять уровень Мирового океана на 60 сантиметров, а в худшем сценарии — спровоцировать цепную реакцию и подъём воды на 3−5 метров, что приведёт к катастрофическим изменениям климата и затоплению прибрежных регионов.
Новая Зеландия организует месячную экспедицию к краю ледника. Исследователи будут использовать радары, буровое оборудование и датчики. Цель миссии — получить точные данные, чтобы оценить реальные сроки и масштабы угрозы, а также понять, можно ли замедлить этот процесс.
Ранее российские спутники «Метеор-М» обнаружили и сфотографировали айсберг D15a, дрейфующий в Море Содружества у берегов Антарктиды. Айсберг D15а теперь является самым крупным из ныне существующих плавучих ледяных глыб, обогнав своего предшественника, айсберг А23а. Изображения этого гигантского ледяного объекта были получены с помощью космического комплекса «Метеор-3М», который занимается сбором различных данных из космоса, включая метеорологические и гидрологические, для научных и прикладных целей.
