Учёные начали миссию по изучению ледника «Судного дня» в Антарктиде

Ранее российские спутники «Метеор-М» обнаружили и сфотографировали айсберг D15a, дрейфующий в Море Содружества у берегов Антарктиды. Айсберг D15а теперь является самым крупным из ныне существующих плавучих ледяных глыб, обогнав своего предшественника, айсберг А23а. Изображения этого гигантского ледяного объекта были получены с помощью космического комплекса «Метеор-3М», который занимается сбором различных данных из космоса, включая метеорологические и гидрологические, для научных и прикладных целей.