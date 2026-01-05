В Челябинской области стало больше памятников истории и культуры

Исторические здания реставрируют в Челябинске.
В Челябинской области выявили почти две тысячи объектов культурного наследия. Об этом рассказали в госкомитете охраны ОКН региона.
«В области расположен 3 371 объект культурного наследия. В том числе — 1 991 выявленные ОКН», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Челябинск получил статус «Культурной столицы 2027 года», став победителем федерального конкурса, итоги которого подвели 14 декабря в Москве. Этот статус предполагает проведение в городе значимых всероссийских культурных мероприятий и привлечение туристов и инвесторов, что делает системную инвентаризацию и охрану объектов культурного наследия актуальной задачей для региона.