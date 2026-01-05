Курганец похвастался богатым уловом рыбы на озере Орлово. Фото

Ранее курганские рыбаки публиковали в соцсетях сообщения о крупных уловах в регионе. Один из них рассказывал о хорошем клеве на реке Тобол во время метели и сильного ветра, другой — о большом количестве рыбы на озере Иткуль в Каргапольском округе. Также участники сообщества делились поимкой крупного окуня на Тоболе в Белозерском округе и щук в излучинах реки возле деревни Речкино.