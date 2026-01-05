С фейком о нападении тигра на человека в Приморье будет разбираться полиция

В социальных сетях появилось фальшивое видео о нападении во дворе частного дома тигра на мужчину. Авторы сюжета упоминают, что происшествие имело место в Лучегорске Приморского края. Однако Минприроды региона назвало ролик фейком и передало информацию в правоохранительные органы. Последние дадут оценку по факту распространения недостоверной информации.
На кадрах человек у машины чистит снег. Внезапно через авто перескакивает хищник и начинает грызть человека. Сюжет сопровождается комментариями зрителей, которые находятся в соседнем доме и говорят о «жутком» событии.
«На то, что видео является фейком, указывает ряд факторов. Лопата в руках мужчины ведёт себя неестественно — словно проходит сквозь тигра, а затем исчезает. Заметная размытость и нетипичная гладкость контуров, характерные для ИИ. Движения не естественные», — указано в официальном сообщении Минприроды Приморского края.
Есть и другие факты, указывающие на поддельных характер видео. Между тем, оно активно начало распространяться в пабликах и вызвало панику в первые дни 2026 года.
«Направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео и принятия мер», — добавили в министерстве Приморье.
Также ведомство напомнило, что административный штраф за публикацию и передачу заведомо ложной информации составляет для граждан до 100 тысяч рублей.
Между тем, в эти дни в Приморье пытаются поймать реально существующего тигра на севере, в Дальнегорском городском округе. Конфликтный тигр досаждает жителям нескольких улиц и поселка Тайга. Есть факты его нападения на домашних животных.
«Мероприятия по отлову проводятся по разрешению Росприроднадзора», — сообщает администрация Дальнегорского городского округа.