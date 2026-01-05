В России хотят ввести обязательную медиацию при разводе

Обязательное применение досудебной медиации при урегулировании семейных споров может быть введено в России. Соответствующие предложения будут подготовлены в рамках утверждённого правительством РФ плана по реализации семейной и демографической политики.
Предполагается, что на время медиации производство по семейным спорам в рамках гражданского судопроизводства будет приостанавливаться. Обязательной станет медиация также при урегулировании семейных споров с участием детей.
Для этого планируется создать единый реестр медиаторов. Периодом реализации инициативы названы 2026−2027 годы.
По этому поводу первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после неё расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.
