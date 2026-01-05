В России хотят ввести обязательную медиацию при разводе

По этому поводу первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после неё расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.